В ряд больниц Харьковской области не могут найти руководителей. Причина - требования к стажу.

Об этом рассказал председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, сообщили в пресс-службе облсовета.- Опыт, полученный в ходе проведения конкурсов, красноречиво свидетельствует, что в областные учреждения здравоохранения, оказывающие услуги вторичной медицинской помощи (кожно-венерологические, противотуберкулезные, психиатрические) и расположенные в районах области, невозможно найти кандидатов на должности руководителей, опыт работы которых составляет 7 и более лет, - отметил Чернов.В связи с этим председатель облсовета направил письмо в Министерство здравоохранения, в котором аргументирует необходимость внесения изменений в квалификационные требования к руководителям учреждений здравоохранения, в частности, касающиеся стажа работы на руководящих должностях. Сейчас стаж работы на руководящих должностях для учреждений областного уровня составляет 7 лет, районного уровня - 5 лет. Чернов предлагает заменить формулировку на "областного уровня - от 5 лет, расположенных в районах области - от 3 лет, районного уровня - 5 лет".Председатель областного совета выразил надежду, что профильное министерство не оставит предложенные изменения без внимания, поскольку они призваны наполнить учреждения здравоохранения областного уровня, расположенные в отдаленных районах, успешными антикризисными менеджерами, деятельность которых будет ориентирована на нужды громады.