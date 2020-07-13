Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. Он вводит ряд новых терминов в Уголовный кодекс и предусматривает строгую ответственность для «воров в законе». Кто они такие и зачем Украине отдельный закон против криминальных группировок?

Привлечь к ответственности сложно

Что нового появилось в законе

Ужесточается наказание за организованную преступность

Закон принят для пиара

Обычно «ворами в законе» называют криминальных авторитетов, которые большую часть жизни провели в тюрьме. Они избираются по понятиям криминального мира и имеют влияние как на свободе, так и за решеткой. Каждый имеет свою организацию и собирает доходы от преступлений: квартирных и автомобильных краж, контрабанды, наркоторговли. Кроме того, они влияют на правоохранительные и судебные органы, говорят эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.– «Воры в законе» имеют монопольное право на преступную деятельность в своих зонах влияния на определенной территории и в определенных отраслях. На территории Украины на сегодняшний день находится не менее 15 воров в законе, 12 из которых являются долларовыми миллионерами, – рассказывает бывший начальник криминальной полиции Вячеслав АброськинВ полиции говорят, что привлечь к ответственности «воров в законе» крайне сложно. Ведь они не участвуют в преступлениях лично, а только управляют. Зачастую дела против криминальных авторитетов разваливаются в судах из-за отсутствия доказательств их причастности. Даже если исполнителей удается посадить за решетку, организаторы остаются на свободе. По данным правоохранительных органов, за последние пять лет полиция направила в суд около 400 уголовных дел против преступных группировок, и только некоторые из них были рассмотрены.Новый закон впервые предусматривает понятие «вор в законе» и позволяет привлечь владельца этого статуса к уголовной ответственности. Итак, «вором в законе» считается тот, кто «благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц».Также в Уголовный кодекс вносится новый термин «преступное влияние». Под ним следует понимать «действия лица, которое побуждает, координирует или организует и распределяет средства для обеспечения преступной деятельности». За такой влияние предусмотрено наказание от семи до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. За преступное влияние в статусе «вора в законе» предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Чтобы лишить криминальных авторитетов влияния на других осужденных за решеткой для них будут предусмотрены отдельные камеры.По словам авторов закона, отныне будет разделен и усилен уровень содержания осужденных, задержанных за организованную преступность. Для криминальных авторитетов предусматриваются отдельные помещения в одиночные камеры, чтобы они не смогли влиять на других осужденных и не угрожали расправой с их родственниками в обмен на выполнение преступных задач. Если преступное влияние таки осуществлено – лишение свободы от девяти до 15 лет с конфискацией имущества или без него.Еще появляется официальное понятие «сходки» – это преступное собрание для планирования преступлений и распределения доходов и «сфер преступного влияния». За организацию или участие в «сходке» будут наказывать заключением от семи до 12 лет с конфискацией. В то же время тех, кто добровольно сообщит о собрании правоохранителям, будут освобождать от ответственности.Закон ужесточает наказание за организованную преступность. За создание преступного сообщества и руководство им будут наказывать лишением свободы на срок от семи до 12 лет, за участие – от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Аналогичные действия, совершенные должностным лицом, – от восьми до 13 лет с конфискацией имущества.Не избежать ответственности и тем, кто обращается к «вору в законе» с просьбой совершить преступление. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.Специалисты говорят, что принятый закон – это, возможно, важный шаг на пути борьбы с организованной преступностью. Однако искоренить «воров в законе» как явление поможет только основательная реформа уголовно-исполнительной системы.По мнению экс-прокурора военной прокуратуры, адвоката Игоря Серкова закон не будет иметь особых положительных последствий, является несовершенным и принят больше для пиара.– Я считаю, что данный закон не будет иметь тех положительных последствий, того КПД, на который рассчитывают некоторые правоохранители, чиновники и граждане Украины. На мой взгляд, закон достаточно аморфный, сырой и в какой-то степени несовершенный. Он принят больше для пиара и будет играть роль эдакого «свадебного генерала», – говорит адвокат.