Открытие фонтана в сквере на пл. Свободы запланировано на 23 августа, День города.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов после рабочего совещания на площади.По его словам, сейчас там завершается строительство каркаса фонтана: рабочие заливают последнее бетонное кольцо конструкции.- Фонтан уже прибыл в город Харьков, и со следующей недели мы планируем начать монтажные работы инженерных коммуникаций, - рассказал первый вице-мэр.Игорь Терехов также отметил, что территория сквера будет полностью реконструирована. Там появится новое освещение, будет уложена гранитная плитка, установят скамейки, урны и выполнят комплекс озеленительных работ.