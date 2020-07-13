Животное попало в пропускной шлюз дамбы и не могло самостоятельно выбраться.

3 июля в 9:20 в службу спасения поступило сообщение, что на центральную дамбу Краснопавловского водохранилища Лозовского района в пропускной шлюз попала дикое животное похожее на косулю.Высота бетонного заграждения, в которое попало животное, 4 метра, ширина 20 метров и длина 200 метров.Косуля бегала и кричала. К спасательной операции были привлечены специалисты Лозовского украинского общества охотников и рыболовов, которые по лестнице спустились в резервуар и с помощью рыболовной сетки поймали животное и подняли на верх дамбы.Поскольку животное не было травмировано, его отпустили в лес.