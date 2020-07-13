Голубика ценится не только среди садоводов, но и среди ландшафтных дизайнеров, косметологов и покупателей уже спелых ягод. Из нее готовят десерты, соусы, сладкие напитки и даже вино. На что обращать внимание при покупке?

При покупке голубики рекомендуется выбирать твердые ягоды, будто бы покрытие восковым налетом, с однородной окраской. Не берите ягоды тускло-голубого цвета, а также с мягкой водянистой текстурой. Они не должны быть влажными, так как влага провоцирует быструю порчу. Если покупаете ягоды в замороженном виде, посмотрите, как они распределяются по емкости. Если плохо, значит ягоды с плесенью и повреждены.Оптимально, если ягоды охлаждают сразу после сбора урожая и затем хранят, перевозят и продают при температуре от +2 до +6 градусов. В таких условиях плоды могут намного дольше храниться без потери вкусовых качеств и полезных свойств. При этом очень важно, чтобы подобная «холодовая цепочка» поставки ягод не нарушалась, так как резкое попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче продукта. Поэтому эксперты советуют и дома хранить ягоды при соответствующей температуре. Мыть голубику лучше непосредственно перед употреблением, так как попадание влаги также способствует быстрой порче.Голубика на 88% состоит из воды, также в ней содержатся белок, углеводы и жиры. Помимо этих элементов в составе ягод присутствуют микроэлементы, а именно кальций и калий. Более того, голубика считается диетическим продуктом, так как в 100 граммах содержится всего 39 ккал. К витаминам, содержащимся в голубике, относят С, Е и В.Голубика полезна при заболеваниях кишечника, антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, способны снимать воспаление. Употребляя ягоды, можно предотвратить язвенный колит и повысить количество лактобактерий. Также эти вещества способны защитить систему пищеварения и снизить риск появления рака толстой кишки. Есть польза и для сердечно- сосудистой системы – голубика улучшает баланс жира в крови, снижает количество холестерина и уровень триглицеридов. Вещества, содержащиеся в голубике, благотворно влияют на память и когнитивную функцию в целом. В голубике содержатся фитонутриенты, которые защищают сетчатку от повреждений и от прямых солнечных лучей. Эти ягоды способны снижать количество сахара уже при диабете.Голубика положительно влияет на психологическое состояние человека при посттравматических стрессах.К тому же сегодня очень популярны средства по уходу за кожей, в которых содержится экстракт голубики. Косметологи отмечают, что витамины и минералы, которые имеются в ягодах, восстанавливают водный баланс и противодействуют угревой сыпи. Более того, в голубике есть вещество расвератрол, которое способно уменьшить поражение кожи солнечными лучами.Однако людям, у которых аллергия на косточковые плоды, лучше не употреблять голубику. Не рекомендуется также кормить голубикой детей младше полутора лет. Стоит с осторожностью употреблять эти ягоды женщинам при беременности и в период кормления грудью, дабы не вызвать диатез у ребенка.