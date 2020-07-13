Голубика ценится не только среди садоводов, но и среди ландшафтных дизайнеров, косметологов и покупателей уже спелых ягод. Из нее готовят десерты, соусы, сладкие напитки и даже вино. На что обращать внимание при покупке?При покупке голубики рекомендуется выбирать твердые ягоды, будто бы покрытие восковым налетом, с однородной окраской. Не берите ягоды тускло-голубого цвета, а также с мягкой водянистой текстурой. Они не должны быть влажными, так как влага провоцирует быструю порчу. Если покупаете ягоды в замороженном виде, посмотрите, как они распределяются по емкости. Если плохо, значит ягоды с плесенью и повреждены.
Оптимально, если ягоды охлаждают сразу после сбора урожая и затем хранят, перевозят и продают при температуре от +2 до +6 градусов. В таких условиях плоды могут намного дольше храниться без потери вкусовых качеств и полезных свойств. При этом очень важно, чтобы подобная «холодовая цепочка» поставки ягод не нарушалась, так как резкое попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче продукта. Поэтому эксперты советуют и дома хранить ягоды при соответствующей температуре. Мыть голубику лучше непосредственно перед употреблением, так как попадание влаги также способствует быстрой порче.
Голубика на 88% состоит из воды, также в ней содержатся белок, углеводы и жиры. Помимо этих элементов в составе ягод присутствуют микроэлементы, а именно кальций и калий. Более того, голубика считается диетическим продуктом, так как в 100 граммах содержится всего 39 ккал. К витаминам, содержащимся в голубике, относят С, Е и В.
Голубика полезна при заболеваниях кишечника, антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, способны снимать воспаление. Употребляя ягоды, можно предотвратить язвенный колит и повысить количество лактобактерий. Также эти вещества способны защитить систему пищеварения и снизить риск появления рака толстой кишки. Есть польза и для сердечно- сосудистой системы – голубика улучшает баланс жира в крови, снижает количество холестерина и уровень триглицеридов. Вещества, содержащиеся в голубике, благотворно влияют на память и когнитивную функцию в целом. В голубике содержатся фитонутриенты, которые защищают сетчатку от повреждений и от прямых солнечных лучей. Эти ягоды способны снижать количество сахара уже при диабете.
Голубика положительно влияет на психологическое состояние человека при посттравматических стрессах.
К тому же сегодня очень популярны средства по уходу за кожей, в которых содержится экстракт голубики. Косметологи отмечают, что витамины и минералы, которые имеются в ягодах, восстанавливают водный баланс и противодействуют угревой сыпи. Более того, в голубике есть вещество расвератрол, которое способно уменьшить поражение кожи солнечными лучами.
Однако людям, у которых аллергия на косточковые плоды, лучше не употреблять голубику. Не рекомендуется также кормить голубикой детей младше полутора лет. Стоит с осторожностью употреблять эти ягоды женщинам при беременности и в период кормления грудью, дабы не вызвать диатез у ребенка.