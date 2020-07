Снять хороший биографический фильм – нелегкая задача для любого режиссера. Особенно когда речь идет о ранимой и тонкой творческой натуре, ведь артиста, как известно, может обидеть каждый. Портал Tripmydream предлагает подборку фильмов, проливающих свет на взлеты и падения, секреты и страхи выдающихся музыкантов.

«Рокетмен»

«Богемская рапсодия»

«Зеленая книга»

«Стать Джоном Ленноном»

«Лето»

«Любовь и милосердие»

«Привет от Тима Бакли»

Великобритания, мюзикл, драма, биография, 2019 г.Биографическая драма «Рокетмен» расскажет о насыщенной творческой жизни легендарного британского музыканта Элтона Джона. Причем рассказ в фильме ведется от первого лица. Перед нами предстает эксцентричный певец в исполнении Тэрона Эджертона, который предается ностальгическим воспоминаниях о самых ярких моментах своего прошлого. Временами история приобретает фантастические очертания, но от этого не становится менее захватывающей и правдоподобной.Продюсерами ленты выступили сам Элтон Джон и его супруг канадский кинорежиссер, кинопродюсер Дэвид Ферниш.Великобритания, драма, биография, 2018 г.Действие ленты происходит в 70-е годы прошлого века. Молодой никому не известный Фаррух Булсара становится свидетелем того, как из рок-группы Smile уходит вокалист. Не раздумывая, музыкант предлагает свою кандидатуру. Так начинается восхождение одного из самых выдающихся исполнителей ХХ века, прославившегося под псевдонимом Фредди Меркьюри.Из ленты поклонники узнают подробности создания легендарных хитов группы Queen, а также детали взаимоотношений участников коллектива с момента записи первого альбома до масштабного концерта на стадионе «Уэмбли».Роль Меркьюри принесла американскому актеру Рами Малеку первую в карьере премию «Оскар».США, комедия, драма, биография, 2018 г.Грубоватый и неотесанный нью-йоркский вышибала Фрэнк Валлелонга остается без работы. Теперь ему нужно думать, как прокормить свою большую итальянскую семью. Фрэнк уверенно отвергает предложения своих знакомых из мафии в надежде на то, что ему подвернется что-то получше. И вскоре он нанимается в качестве водителя и личного телохранителя к темнокожему пианисту Дону Ширли.Музыкант планирует большой тур по Америке, при этом на дворе середина 1960-х, и отношение к афроамериканцам оставляет желать лучшего.Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».Великобритания, драма, биография, 2009 г.Эта биографическая драма расскажет о ранних годах одного из участников британского коллектива The Beatles, некогда покорившего весь мир. Лента сосредоточена на юности Леннона – его жизни со строгой и набожной тетушкой и знакомству с остальными участниками коллектива.По сюжету 15-летний Джон снова обретает мать, которая когда-то оставила его. Пытаясь наладить контакт с сыном, Джулия открывает ему мир популярной музыки.Название фильма отсылает к песне группы Nowhere Man, написанной Джоном Ленноном.Россия, мюзикл, биография, драма, мелодрама, 2018 г.Для молодого музыканта Виктора музыка была лишь увлечением. Он успел написать несколько песен, нашел еще одного гитариста для своей будущей группы. Счастливым билетом становится случайное знакомство с компанией на пляже. Среди молодых людей оказываются лидер уже прославившегося питерского коллектива «Зоопарк» Майк Науменко и его жена Наташа. Искренне восхитившись талантом Вити, они всячески помогают ему в продвижении.Майк помогает новому другу занять свое место в рок-мире, несмотря на то, что подозревает его в романтических чувствах к Наташе. Так началась история Виктора Цоя и группы «Кино».Лента попала в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и была награждена призом за лучший саундтрек.США, музыкальный, биография, 2014 г.В основе сюжета – история жизни лидера знаменитого коллектива The Beach Boys Брайана Уилсона, прославившегося благодаря жизнеутверждающим хитам Wouldn’t It Be Nice и Don’t Worry Baby. Лента сначала переносит зрителей в 1960-е, когда хиты коллектива напевала вся Америка.У юного Уилсона миллионы поклонников, но мало кто знает, что именно в это время он начинает бороться с тяжелым психическим расстройством. Затем зритель увидит Брайана 20 лет спустя. Он все еще не смог оправиться от болезни, а терапевт, кажется, совсем ему не помогает.Реальный Брайан Уилсон имел возможность частично поучаствовать в создании ленты. Результатом музыкант остался доволен, особенно отметив игру Пола Джаматти в роли доктора Юджина Лэнди.США, драма, 2012 г.Уникальный музыкант Джефф Бакли прожил недолгую, но яркую жизнь, успев подарить миру одну из лучших версий бессмертного хита Леонарда Коэна Hallelujah. Драма «Привет от Тима Бакли» приоткрывает завесу над одним из самых эмоциональных периодов в жизни музыканта.Он задумал сыграть большой концерт, посвященный своему отцу Тиму. Поскольку герой мало что знал о своем родителе, он собирает информацию о нем в перерывах между репетициями. Это исследование открывает ему новую перспективу и позволяет с другой стороны посмотреть на свой творческий потенциал.Первый публичный показ ленты состоялся в рамках международного кинофестиваля в Торонто.