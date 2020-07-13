На харьковских рынках уже появилась ежевика. Однако, несмотря на пользу этой ягоды, покупателей зачастую отпугивает ее кислый вкус. На самом же деле спелая ежевика – очень вкусная и сладкая. Но если вам попалась ягода с кислинкой, не расстраивайтесь – есть масса рецептов, где она пригодится.

Почему же на харьковских прилавках ежевика зачастую кислая? Да потому что собирают ее раньше полного вызревания, а недозрелые ягоды всегда имеют кислый вкус. Ежевику нужно собирать, когда она полностью вызрела, тогда кислинка будет минимальной. Считать, что черный цвет ягод является свидетельством их спелости – большая ошибка. Есть несколько надежных признаков спелости — окончательно созревшая ягода должна быть не очень упругой, мягкой на ощупь, ее легко отделить от плодоножки.Хотя иногда даже спелая ягода бывает кислой. Причиной может быть дефицит солнечного света. Чтобы урожай был сладким, побеги ежевики нужно высаживать в хорошо освещенных местах, избегая тенистых и полутенистых участков.Еще одна причина – неправильный полив. Ежевика довольно легко переносит засуху за счет длинных ветвистых корней, расположенных глубоко в земле. Однако чтобы получить сладкий урожай, растение необходимо регулярно поливать, особенно в период созревания плодов. Взрослые кусты в это время должны получать около 15–20 литров воды в неделю. С поливом не стоит перебарщивать, растение не выносит слишком высокой влажности и может погибнуть.Кислоту может давать и отсутствие обрезки. Большая часть сортов ежевики приносит плоды на ветвях второго года. Каждый год на кустарнике ежевики появляется множество ветвей и побегов, которые плодоносят только на следующий год, после чего перестают приносить пользу и только загущают кустарник, отнимая полезные вещества. Поэтому ежевике необходима периодическая обрезка таких побегов — обрезка способствует увеличению количества новых побегов, способных дать сладкий и обильный урожай.Но даже если ежевика попалась кислая, не стоит расстраиваться – есть множество рецептов блюд и напитков, для приготовления которых можно использовать такие плоды.Например, пикантный пряный остро-сладкий соус из ягод ежевики, который станет роскошным дополнением к жареному мясу и птице.Понадобятся: ежевика – 150 г, вино красное сухое – 100 мл, корица – 1 палочка, кардамон сушеный – 6 шт., гвоздика сушеная – 3 шт., перец душистый горошком – 3 шт., анис сушеный – 1 звездочка, орех мускатный молотый – 1 г, перец красный острый – 1 шт., корень имбиря – 20 г, розмарин – 2 веточки, сахар – 50 г, соль – 2 г.Поместите в сотейник ягоды ежевики. Влейте вино, положите соль, сахар и специи. Добавьте нарезанный тонкими пластинами перец и корень имбиря, а также веточки розмарина. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь до минимального и варите 15 минут, не накрывая крышкой. Затем выключите огонь и извлеките корицу, кусочки острого перца и розмарин. Оставшиеся компоненты измельчите блендером до состояния пюре. Получившуюся смесь процедите, чтобы удалить все косточки и крупные частички специй. Ежевичный соус готов.