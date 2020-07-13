Мужчина прыгнул с моста, ударился головой о дно водоема и потерял сознание.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 12 июля, в поселке Бобровка, 53-летний житель Полтавы прыгнул в воду с моста, головой о дно водоема и потерял сознание."Неравнодушные граждане и работники пляжа вытащили пострадавшего из воды и начали проводить реанимационные мероприятия. Прибыв на место вызова бригада ЭМП продолжила оказывать помощь, с травмой шейного отдела позвоночника, пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение", - сообщили в Центре.