Полиция систематически штрафует водителей служебных автомобилей предприятий и предпринимателей за отсутствие технического осмотра.Об этом пишет Дорожный Адвокат.
Штрафы применяются на основании ч.3 ст. 121 КУоАП в размере 340 грн. При повторном нарушении предусмотрено лишение водительского удостоверения от 3-х до 6-ти месяцев.
Однако, Верховный суд в решении по делу №731/186/17 отметил, что в данной ситуации определяющим обстоятельством является цель фактического использования автомобиля — для перевозки пассажиров с целью получения прибыли.
При этом суд отметил, что служебный автомобиль не следует считать автомобилем, осуществляющим перевозку пассажиров с целью получения прибыли. Ранее Верховный суд также указал, что если автомобиль используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юридического лица в целом, то он не подлежит обязательному прохождению технического контроля.
Таким образом, согласно позиции Верховного суда, если служебный автомобиль не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, а используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности в целом, то он не должен проходить технический осмотр.
Итак, штраф за отсутствие протокола технического осмотра в таком случае будет незаконным.