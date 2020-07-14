Изменения дыхания, пульса, состояния кожи могут оказаться признаками опасного для жизни состояния – сердечной недостаточности. О том, как определить данное нарушение, рассказал кардиолог Никита Ломакин.

Кардиолог перечислил пять признаков сердечной недостаточности. Данная аномалия, заметил Ломакин, обычно развивается как следствие какой-то болезни сердца.Кардиолог призвал всегда обращать внимание на следующие явления, не наблюдавшиеся у человека прежде.Становится результатом дисфункции левых камер сердца.Данный признак у некурящего, не болеющего вирусными инфекциями человека говорит о застое жидкости в легких (это так называемый интерстициальный отек легких).Заметив синий оттенок кожи в области носогубного треугольника, на мочках ушей, пальцах, бейте тревогу. Из-за сердечной недостаточности до капилляров не доходит нужное количество кислорода.Возникающий в состоянии покоя, он тоже указывает на проблемы сердца.Так проявляется асцит, обусловленный скоплением жидкости в брюшной и плевральной области.Ломакин добавил, что в наши дни сердечная недостаточность все чаще встречается у людей, которым далеко до пенсионного возраста, – этому во многом способствует малоподвижность и нездорового питания. Развиться это отклонение способно всего несколько недель, предупредил кардиолог.