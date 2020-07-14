Как сделать тест на Covid-19 перед плановой госпитализацией и где провериться на коронавирус тем, кто приехал из «красной зоны» – в этих вопросах, которые ставят многих харьковчан в тупик, разбирался «Вечерний Харьков».

В редакцию «Вечернего Харькова» обратилась читательница, которая представилась Надеждой Викторовной. Она рассказала, что ей предстоит плановая операция, но в больнице предупредили, что для госпитализации необходимо сделать тест на Covid-19.– Я позвонила в одну лабораторию, в другую – везде говорят, что тестирование на коронавирус платное, и называют немалые суммы. А в больнице утверждают, что такие тесты проводятся бесплатно. Так где и как его можно сделать? – спрашивает читательница.Действительно, согласно приказу Минздрава №1227 от 20 .05.2020 года, плановая госпитализация входит в перечень оснований для бесплатного тестирования, подтвердила «Вечернему Харькову» директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Виктория Милютина.– С этой целью необходимо обратиться к своему семейному врачу, – подсказала она.По направлению семейного врача в поликлинике сделают забор крови, возьмут мазки из носоглотки и ротоглотки и отправят на анализ в Харьковский областной лабораторный центр. Результат будет готов в течение суток-двух в зависимости от загруженности лаборатории.– Все исследования на коронавирус, которые проходят по приказу Министерства охраны здоровья, в лабораторном центре делаются бесплатно, – заверила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.Виктория Милютина уточнила, что госпитализация пациента осуществляется при условии отрицательного результата теста на Covid-19, полученного методом ИФА, а если у пациента угнетенный иммунитет, то методом ПЦР.– В случае положительной реакции на Covid-19 при тестировании по методу ИФА пациент должен обязательно пройти еще одно тестирование – методом ПЦР. Решение о госпитализации принимается при наличии отрицательного результата, – пояснила представитель НСЗУ.Согласно приказу Министерства охраны здоровья, право на бесплатный тест имеют:– лица, имеющие симптомы коронавирусной болезни – их тестируют сразу при подозрении;– пациенты с пневмонией – тоже как можно скорее;– лица, контактировавшие с больными Covid-19, должны пройти тест на 14 сутки после контакта;– пациенты, нуждающиеся в плановой госпитализации или операции – непосредственно перед ними;– медики и другие работники учреждений, оказывающих помощь пациентам с Covid-19 или ухаживающих за ними – раз в 14 дней;– работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных Covid-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, участвующих в разрезе тел умерших – также раз в две недели;– работники Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, другие медицинские и фармацевтические работники – раз в 30 дней.А вот тем, кто приехал из «красной зоны» и хочет досрочно выйти из двухнедельной изоляции, на Covid-тест придется раскошелиться. Многие идут с этой целью в Харьковский областной лабораторный центр, однако получают отказ.– Приказом МОЗ Украины от 16.06.2020 № 1411 «Об утверждении изменений в Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (Covid-19)» определены категории лиц, подлежащих обследованию на коронавирус в государственных учреждениях (предприятиях, организациях), предоставляющих услуги в сфере здравоохранения. Лица, которые пересекли государственную границу, не включены в указанный перечень, в связи с чем ПЦР-тестирование таким категориям граждан возможно только на платной основе, – сообщили в лабораторном центре.По информации министра здравоохранения Максима Степанова, приезжим из стран «красной зоны» проходить ПЦР-тестирование можно только в лабораториях, аккредитованных Центром общественного здоровья (ЦОЗ).– Если человек приезжает из стран «красной зоны», он должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение «Дій вдома». В то же время по желанию он может пройти ПЦР-тестирование в лаборатории, которая аккредитована Центром общественного здоровья. В случае негативного теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ, автоматически приходит уведомление в приложении, – сообщил министр.В Харькове помимо ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины» в список аккредитованных входят лаборатории Областной детской инфекционной клинической больницы, Областной клинической инфекционной больницы, ООО «Медицинский центр здоровья», ООО «Медицинский центр им. академика В.И. Грищенко» и ЧП «Лаборатория «Миллениум».Как выяснил «Вечерний Харьков», лаборатории больниц тестирование приехавших из «красной зоны» не проводят. Остаются три частные лаборатории. Правда, там проверка на коронавирус выльется в копеечку.Так, тест в лаборатории «Миллениум» обойдется в 950 гривен. В медцентре «Здоровье» можно сделать ПЦР-тест за 1980 или 5200 гривен – в зависимости от производителя. В Медицинском центре имени академика В.И. Грищенко за ПЦР-анализ придется выложить 2000 или 3000 гривен.Напомним, в «красную зону» входят страны, где показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на сто тысяч населения.