Верховная Рада на заседании в понедельник, 13 июля, одобрила в первом чтении законопроект об усилении наказания водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Такое решение поддержали 282 нардепа.

Проектом предлагается усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.Проект отменяет нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, а также законодательно закрепляет возможность использования полицией технических средств видеозаписи.Законопроект предлагает к дополнению ко штрафам наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права вождения на срок от 3 до 10 лет.За превышение скорости более чем на 50 км/ч предлагается увеличить штраф с 30 до 200 необлагаемых минимумов.Если водитель в течение года совершит правонарушение в третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.За ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, планируют наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет).В случае смерти пострадавшего виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав на срок от пяти до восьми лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от пяти до десяти лет).