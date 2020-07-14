В Печенежском водохранилище в районе поселка Старый Салтов Волчанского района – массовый мор рыбы. Рыбаки всполошились и забили тревогу. В облуправлении рыбного хозяйства успокоили: никакой экологической катастрофы нет.

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На Старом Салтове любители рыбалки обнаружили в воде огромное количество всплывшей кверху брюхом рыбы и даже раков.– Вся рыба подохла – малек весь возле берега, вся рыба возле берега. Когда такое было? – бьют тревогу очевидцы и предполагают, что рыбу отравили.Прибывшие на место инспекторы рыбхоза обнаружили погибшую рыбу на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа вблизи базы отдыха «Жень-шень» Волчанского района Харьковской области. Насчитали более двух тысяч экземпляров разных видов рыбы: окуней – 1450 штук, густер – 670, плотвы – 570, ершей – 32, щук – 25, линей – 12, судаков – шесть.– Водоем большой – 8,5 тысяч гектаров. Прошедший сильный дождь и резкий перепад температуры с 30 до 15 градусов спровоцировал в верхней части водоема, на небольшом участке в заливе, выделение сероводорода из иловых отложений, – пояснил «Вечернему Харькову» начальник сектора ихтиологии и регулирования рыболовства Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области Александр Тытечко. – На дне годами накапливаются продукты жизнедеятельности живых организмов, начинаются процессы гниения и, бывает, что газ выстреливает на поверхность. Там даже запах стоит характерный и вода – желто-бурого цвета. Рыба погибла из-за недостатка кислорода, о чем свидетельствуют выпученные глаза и открытый рот. Но это произошло на локальном уровне, на городском пляже, в квадрате 20х20 метров. Больше – по всей площади Печенежского водохранилища – нигде никакого мора не было. Так что экологической катастрофы нет.Всплывшую рыбу и воду на анализ все же сдали.– Рыбу, которая только-только всплыла, 9 июля сразу же отвезли на анализ в Волчанскую лабораторию, – говорит Александр Тытечко. – Также на месте работали сотрудники лаборатории ветмедицины и экологической инспекции – берут пробы воды.О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно, добавили в рыбхозе.В подобных случаях очевидцам рекомендуют обязательно звонить на горячую линию рыбоохраны и экоинспекции. При этом следует записывать, кто и когда принял информацию.Горячая линия областного управления рыбного хозяйства –Горячая линия Госэкоинспекции –