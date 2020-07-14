События Последствия дождя в Харькове: ливень парализовал город (видео) Вечерний Харьков 09:02 3329 Городская система канализации не справилась со стихией и затопила улицы. Читайте также В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания COVID-19 В Харькове женщина убила своего сына и покончила с собой На Диканевке утонули автомобили (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания COVID-19 События 09:29 Лента новостей Кардиолог назвал пять признаков сердечной недостаточности 09:54 В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания COVID-19 09:29 В Верховном суде объяснили, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр 09:23 В Харькове женщина убила своего сына и покончила с собой 09:12 Последствия дождя в Харькове: ливень парализовал город (видео) 09:02 Украина ответила на требование России по закону о Донбассе 08:52 На Диканевке утонули автомобили (видео) 08:43