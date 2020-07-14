37-летняя жительница Новобаварского района задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой.

Информация о происшествии в доме по переулку Тбилисском поступила в Новобаварское отделение полиции 13 июля около 21:15. Прибывшие на место полицейские установили, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и скончалась от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась.Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Ведется следствие.