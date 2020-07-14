В настоящее время всего сообщено о подозрении шести полицейским и одному гражданскому

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что группой полицейских Киевского районного отделения полиции ГУНП в Харьковской области организовано преступную схему, связанную с систематическим получением неправомерной выгоды. Правоохранители задерживали лиц, которые забирали "закладки", и требовали взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержание лиц должным образом не оформлялся.Сообщниками полицейских были гражданские лица, которые забирали деньги и передавали их правоохранителям.Таким образом сотрудники полиции «заработали» около 150 тыс. Грн.В настоящее время всего сообщено о подозрении шести полицейским и одному гражданскому лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.Все полицейскиех отстранены от занимаемых должностей, двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, гражданскому лицу - в виде домашнего ареста. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим полицейским.Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.Если вина подозреваемых будет доказана, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.