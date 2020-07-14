События По дороге на Липицы из-за ДТП возникла неожиданная преграда (видео) Вечерний Харьков 12:02 296 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «По дороге на Липицы ДТП. Будьте внимательны»,- сказано в сообщении канала. Читайте также Суд в Харькове обязал КП «Харьковские тепловые сети» крупно раскошелиться Гостем «Непростих питань» станет Юлия Светличная ДТП в центре Харькова едва не парализовало движение на оживленном перекрестке (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Суд в Харькове обязал КП «Харьковские тепловые сети» крупно раскошелиться События 12:43 Лента новостей Суд в Харькове обязал КП «Харьковские тепловые сети» крупно раскошелиться 12:43 Игорный бизнес в Украине теперь «в законе» 12:21 Гостем «Непростих питань» станет Юлия Светличная 12:12 По дороге на Липицы из-за ДТП возникла неожиданная преграда (видео) 12:02 ДТП в центре Харькова едва не парализовало движение на оживленном перекрестке (видео) 11:40 Рыба под Харьковом погибла от недостатка кислорода 11:22 В Харьковской области горело поле ячменя 11:02