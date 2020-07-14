Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«По дороге на Липицы ДТП. Будьте внимательны»,- сказано в сообщении канала.

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