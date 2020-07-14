Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Государственного высшего учебного заведения «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» к коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» о взыскании более миллиона гривен за неуплату услуг по техническому надзору.

03.05.2019 между КП «Харьковские тепловые сети» и Государственным высшим учебным заведением "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры" был заключен договор о закупке услуг, по условиям которого исполнитель обязался предоставить заказчику услуги по техническому надзору, а именно провести обследование зданий и сооружений (дымовых труб) с определением их фактического технического, а заказчик должен рассчитаться за предоставленные услуги.«Согласно условиям договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Украины и Договором. В случае неуплаты стоимости оказанных услуг заказчик платит исполнителю пеню от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки. Сумма задолженности оплачена не была»,­ объяснили в пресс-службе суда.Суд считает исковые требования обоснованными, заявленными в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат удовлетворению.