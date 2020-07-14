В эфире телеканала «р1» нардеп ответит на самые основные вопросы, которые сегодня интересуют украинцев.

Будет ли Светличная участвовать в местных выборах? Что происходит со строительством онкоцентра в области? О чем говорила Светличная и Зеленский?16 июля, в эфире программы «Непрості питання» на телеканале «р1», народный депутат Украины Юлия Светличная ответит на самые основные вопросы, которые сегодня интересуют жителей Украины и Харьковской области в частности.или подписывайтесь на, где также будет опубликована запись программы.