В эфире телеканала «р1» нардеп ответит на самые основные вопросы, которые сегодня интересуют украинцев.

Будет ли Светличная участвовать в местных выборах? Что происходит со строительством онкоцентра в области? О чем говорила Светличная и Зеленский?

16 июля, в эфире программы «Непрості питання»  на телеканале «р1», народный депутат Украины Юлия Светличная ответит на самые основные вопросы, которые сегодня интересуют жителей Украины и Харьковской области в частности.

Где смотреть и когда?

16 июля в 20:05 на телеканале «р1» или подписывайтесь на Youtube-канал «Вечірні новини», где также будет опубликована запись программы.

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