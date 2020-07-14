Необходимо ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии, приведшее к гибели людей в результате ДТП – должна быть уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом министров, передает Офис президента.Отмечается, что президент напомнил о недавней аварии под Киевом, вызванной пьяным водителем, в результате которой погибли четыре человека, и попросил оказать помощь семье погибших, в частности для лечения ребенка.По словам Зеленского, за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1500 человек.– В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией, – добавил глава государства.Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах – люди не осознают ответственности, когда садятся за руль пьяными.По мнению Зеленского, за незначительное нарушение правил при вождении в нетрезвом состоянии нужно увеличить штрафы в 5-10 раз. В случае же, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.- Если вождение в пьяном повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я – за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", – заявил президент.Зеленский подчеркнул, что расследование вчерашней аварии будет "на его личном контроле".Напомним, 3 июля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал закон №3314 , в котором. А 12 июля в Киеве произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, из них двое - дети. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.