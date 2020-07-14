Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сообщение о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту поступило на электронную почту полиции 13 июля.Всего полицейские осмотрели 242 объекта и эвакуировали 506 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к ложному сообщению.