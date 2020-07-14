Ни один из чернобыльцев до сих пор так и не получил компенсацию за дорогостоящее лечение, которое они вынуждены получать в неприспособленных для этого больницах.

С началом карантина медучреждение, специализирующийся на лечении чернобыльцев, было закрыто на карантин, а в итоге стало одним из опорных для лечения больных коронавирусом. Как чувствуют себя чернобыльцы, не имея возможности лечиться в диспансере, рассказал в программе «Точка зрения» председатель областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник.Диспансер радиационной защиты они называют своих вторым домом. Ведь проводят в нем значительную часть своей жизни, пытаясь преодолеть последствия радиационного облучения, полученное во время ликвидации аварии на ЧАЭС. Всего в Харьковской области больше 20 000 чернобыльцев. Треть из них - имеет инвалидность. Вот уже несколько месяцев чернобыльцы не получают медицинской помощи в диспансере радиационной защиты, хотя должны проходить профилактическое лечение 1-2 раза в год. Карантинные мероприятия, а теперь - и расположение в диспансере больных COVID-19 лишило возможности полноценного лечения чернобыльцев. Те, кому помощь необходима немедленно - вынуждены обращаться в другие медицинские заведения.- За собственные средства. Но тратили, вы знаете насколько дорогое лечение, если лечиться в обычном порядке. Это более 10 000, а иногда эти суммы доходили до 35 - 55 и более.Брать кредиты и писать заявление на материальную помощь - единственное, что могут сейчас делать чернобыльцы Харьковщины, говорит Анатолий Винник. Еще в апреле губернатор Алексей Кучер пообещал компенсировать средства на лечение каждом чернобыльцу. Но до сих пор ни один из них компенсации не получил.Анатолий Винник жалуется, что с нынешней областной властью у чернобыльцев Харьковщины до сих пор не произошло ни одного конструктивного диалога. Вместо этого он вспоминает времена губернаторства Юлии Светличной. Именно при ее управлении диспансер радиационной защиты приобрел свой новый вид, ведь долгие годы он был заброшенным и в аварийном состоянии.- Когда Юлия Светличная вникла в наши проблемы, когда посмотрела, что там творится - выделила 9,5 миллионов на ремонт диспансера, потом выделила из Государственного фонда регионального развития сумму, а потом еще на 10 миллионов поставили оборудования. Наконец-то мы вздохнули. Вот все, начинаем лечиться.Но чернобыльцы смогли лечиться в новых условиях и с новым оборудованием всего несколько месяцев. Несмотря на их протесты и недовольство, в прошлом месяце в диспансер начали привозить больных коронавирусом. Анатолий Винник говорит, что чернобыльцев обвининяют в непатриотизме, но они уверены, что у них забрали то, что принадлежит им по закону. На днях чернобыльцы обнародовали открытое письмо Президенту с просьбой пересмотреть возможность принимать в заведении больных COVID и вернуть чернобыльцам их медицинское учреждение. Сейчас ждут ответа и, соответственно, реакции.