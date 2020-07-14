Профильный комитет Верховной Рады все же принял решение оставить на Харьковщине семь, а не четыре района. Точку в этом вопросе на этой неделе должна поставить Верховная Рада.

В минувший четверг, 9 июля, на внеочередном заседании комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты согласились поддержать предложение Харьковщины, пересмотрев предварительное решение о четырех районах в пользу семи.Харьковская область оказалась самой проблемной – по ней депутаты голосовали дважды. В итоге было принято решение о создании семи районов: Изюмского (с центром в Изюме), Красноградского (с центром в Краснограде), Купянского (с центром в Купянске), Лозовского (с центром в Лозовой), Богодуховского (с центром в Богодухове), Харьковского (с центром в Харькове) и Чугуевского (с центром в Чугуеве).Правда, Харьковщина предлагала вместо укрупненного Богодуховского района сделать Люботинский. Однако профильный комитет решил, что будет Богодуховский район с центром в Богодухове, в Люботин останется в Харьковском районе.На следующей пленарной неделе, которая станет последней в этой сессии, вопрос будут рассматривать в Верховной Раде. Откладывать его нельзя – ведь местные выборы, назначенные на 25 октября 2020 года, должна пройти с учетом нового административного устройства Украины.