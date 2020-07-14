Специалисты предупредили, что в ближайшие дни земляне могут ощутить негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури: по их словам, мощный поток солнечной энергии ожидается в период 15-17 июля.

В эти дни ухудшение самочувствия, снижение концентрации рискуют ощутить даже здоровые люди, предупредили медики. Могут возникать головокружения, учащение пульса, перепады настроения, проблемы сна, необъяснимая повышенная тревожность.Обладатели хронических заболеваний, недавно переболевшие гриппом, склонные к перепадам давления, гиперчувствительные люди составляют в дни магнитных бурь группу риска. Им специалисты рекомендуют держать под рукой привычные препараты, используемые при недомоганиях: обезболивающие, спазмолитики, успокоительные.Также важно не перетруждаться, больше отдыхать. Гипертоникам следует пить достаточно воды, гипотоники могут принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника. Очень полезно дышать свежим воздухом: его приток улучшает работу сосудов головного мозга.Вдобавок специалисты предупредили, что в такие периоды нужно избегать конфликтных ситуаций и выяснения отношений, поскольку из-за геомагнитной активности обостряются неврозы, расстройства настроения, и реакции могут оказаться избыточными, агрессивными. Работу, требующую усиленного внимания, лучше отложить – способность концентрироваться, фокусироваться в дни бурь обычно становиться более низкой.