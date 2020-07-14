В регионах появляются новые лидеры, способные прийти на смену нынешним и занять самый высокий пост в государстве, – люди, которым можно доверить свой голос, делегировать полномочия и быть уверенным, что они будут работать на благо людей. Такой репутации, как у Юлии Светличной, не имеет ни один губернатор в Украине – ни бывший, ни действующий. И это дает ей мощную фору. Такое мнение выразил в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» политолог, доктор политических наук Игорь Полищук.

К власти пришли непрофессионалы

Вопросы можно решать цивилизованно

Регионы поставляют новых лидеров

Лучше избегать противостояний

Ситуация вызывает сомнения

– Ситуация сохраняет признаки напряженности, потому что сегодня мы оказались фактически в экономической стагнации. Экономика, к сожалению, продолжает падать и, по мнению профессиональных экономистов, если не будет системного предложения от власти малому и среднему бизнесу, то перспективы вырисовываются не очень радужные. Сейчас мертвый сезон в политическом смысле, а вот что будет осенью – вопрос. Никаких более-менее позитивных прогнозов в отношении экономики на сегодняшний день нет – нет тех факторов, которые дали бы возможность прогнозировать рост, преодоление экономического кризиса и падения экономики. А политика – это концентрированное выражение экономики, поэтому если экономика в упадке, то политика приговорена к кризису. То есть экономическая стагнация выплескивается в политический кризис.– Единственный шанс, я считаю, – смена правительства на корню и привлечение действительно высокопрофессиональных людей. Пусть они будут не такими молодыми, как «зеленая» команда продюсеров и бизнесменов, которые сегодня пришли к власти, но это должны быть профессионалы.– Эти его заявления выглядят очень сомнительно. Ну какой кадровый голод? Если верить последним подсчетам населения, в Украине проживает около 38 миллионов человек. У нас есть ведущие вузы – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Ежегодно выпускаются очень профессиональные люди. Они продолжают образование в аспирантуре, ординатуре. Профессионалы есть, но нет адекватного механизма ротации элиты. Во власть приходят вследствие демократических процедур непрофессиональные люди. Украинцы поверили в какой-то фильм, выбрали президента, который не имеет соответствующей подготовки, и сегодня хватаются за голову: «Как же так – в фильме видели одно, а в действительности – противоположное». У меня тогда вопрос к людям: насколько ответственно и серьезно вы отнеслись к голосованию? Это вы проголосовали. Это ваш выбор. Дай Бог, чтобы они сделали какие-то выводы, какой-то урок для себя вынесли.– Скажу по своему опыту: как правило, команда формируется примерно за месяц. Приходит новый губернатор и в течение месяца подбирает себе кадры. Если прошло полгода, это свидетельствует вовсе не о кадровом голоде – кадры есть. Это говорит об отсутствии адекватного механизма их привлечения к госслужбе. То есть нет соответствующей коммуникации, нет кадрового резерва.– Конечно, отсутствие реакции возмущает людей. Если народ выражают свою позицию, свой подход, свое видение – необходимо на это реагировать. Я не говорю, что буквально все выступления должны получать какую-то одобрительную реакцию от власти, но… Когда я работал в облгосадминистрации при Евгении Кушнареве, при главе ХОГА существовал координационный совет по политическим партиям и гражданско-политическим объединениям. И в случае возникновения конфликтных ситуаций мы старались не доводить их до митинга под стенами ХОГА, а приглашали на совещание, которое проводил губернатор или замгубернатора по социально-политическим вопросам. То есть с людьми был налажен диалог. Причем постоянный диалог – координационный совет собирался раз в месяц. Если бы примерно так была налажена работа сейчас, думаю, что не было бы никаких митингов. Все вопросы можно решить цивилизованно, в спокойном режиме.– Региональные руководители никак не влияют на ситуацию, наоборот – загоняют в глухой угол. А что делать людям? Куда им обращаться? Они вынуждены идти к президенту.Чернобыльские организации всегда были очень заметны в нашем регионе. Это люди, которые имеют заслуги перед государством. Они теряли здоровье и жизнь, поэтому государство всегда будет перед ними в долгу за тот подвиг, который они совершили в свое время – по сути, спасли нашу страну.Вы знаете, я порой вообще не могу понять логику действий областной власти. Когда я работал в ХОГА, чернобыльцам уделялось особое внимание, они у нас были в кадровом резерве, и если освобождалась какая-то должность, их привлекали в первую очередь.– Падение рейтинга Зеленского – вполне ожидаемый результат. Его рейтинг держался только потому, что люди еще не нашли ему альтернативу. Они не знают, кто бы мог его заменить. А между тем лидеры «подрастают», и в регионах в том числе. Уверен, что на грядущих местных выборах проявят себя новые политические проекты, например, «Блок Светличной «Разом!». Думаю, что у этой политической силы огромная перспектива. Те, кто разочаровался и в «зеленых», и в Порошенко, будут искать альтернативу – кандидатов, которым можно доверить свой голос, делегировать полномочия и быть уверенным, что они используют эти полномочия во благо народа, а не для себя. И это очень важно. И здесь как раз Юлия Светличная имеет фору, потому что у нее есть репутация, которой не имеет ни один губернатор в Украине – бывший или действующий. А если она успешно работала губернатором, то справится и на самом высоком государственном уровне. Вот и сейчас она показывает, как нужно работать, – в своем 179-м избирательном округе и не только. Я просто удивляюсь, сколько энергии у человека – каждый день она проводит встречи. Не просто сидит в кабинете или общается с людьми по интернету. Она идет в народ, чтобы собственными глазами увидеть, как и чем живут люди, какие у них проблемы – реальные, а не виртуальные. Я уверен, что Юлия Светличная сможет аккумулировать свою энергию и выдать решение, которого от нее ждут люди.– Как говорится, статистику можно комментировать, но отрицать – нельзя. Если есть такая проблема, должны быть соответствующие кадровые решения. Как можно улучшить ситуацию, если на нее не способны повлиять действующие чиновники? Нужно принимать кадровые решения, налаживать систему сотрудничества с другими регионами – посмотреть, как там ведется работа, возможно, позаимствовать какой-то передовой опыт. Я знаю, что в Киеве более-менее ситуацию сдержали. Обращайтесь, общайтесь, перенимайте опыт, если нет собственного понимания.– Очень сложный вопрос. Не проводить местные выборы – это нарушение Конституции. Для такого решения должны быть форсмажорные обстоятельства такой непреодолимой силы... Но, в принципе, действующая власть тоже заинтересована в местных выборах, потому что ей нужно «выпустить пар». То есть люди придут и мирным способом выразят свое мнение – проголосуют. И даже если не за «слуг», они получат холодный душ, но на центральном уровне власть у них еще будет. Если сделают правильные выводы, то это пойдет еще и на пользу, а если станут загонять ситуацию в глухой угол – начнутся уличные протесты. А нам лучше избегать «майданов», гражданских противостояний. Необходимо своевременно решать проблемы цивилизованным мирным способом.– В этом вопросе я доверяю позиции главы облсовета Сергея Чернова, который даже докторскую диссертацию по вопросам децентрализации написал. Он говорит, что оптимально для Харьковщины – семь районов. Принцип такой: из любого населенного пункта до райцентра расстояние должно быть не более 60 километров. Если рассматривать вариант с четырьмя районами, то Харьковский район с населением более двух миллионов человек получается больше, чем все три оставшиеся, вместе взятые, в каждом из которых около 130 тысяч человек. Такая дикая ситуация, конечно же, вызывает сомнения: зачем вообще это делать? Для того чтобы получить определенные должности? Насколько я знаю, уже даже «шахматку» нарисовали, кто будет главой района, кто заместителем.– Получается, что мы подстраиваемся под бюрократов, а не под потребителей социальных услуг, простых людей, граждан, которые, в принципе, создают государство – своей работой, своими знаниями, своими налогами. Мы подстраиваемся под надуманные аргументы, которые просто вызывают улыбку. Идет манипуляция. И уже формируется протестное движение, потому что многие считают, что это несправедливое разделение.– Это свидетельствует о том, что общество живо. Если у нас есть протестное движение, общественные инициативы – значит, общество все-таки развивается. Возможно, не совсем в ту сторону, но это говорит о том, что оно все равно рано или поздно выйдет на магистральную дорогу, которая ведет к счастью.