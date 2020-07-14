Министерство социальной политики подготовило проект правительственного решения, которым в 2020 году так называемые беби-боксы будут заменены одноразовой денежной компенсацией в размере стоимости бокса.

Необходимость замены возникла по результатам рассмотрения жалоб участников тендерной закупки Антимонопольным комитетом Украины, сообщает пресс-служба министерства.Компенсацию деньгами получат те родители, у которых дети родились или родятся в 2020 году и которые не получили правительственный набор. Размер компенсации будет определен, исходя из стоимости пакета.Ранее сообщалось, что реальная стоимость беби-бокса не пять тысяч гривен, а около трех с половиной тысяч.