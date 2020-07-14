Движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено не 14 июля, как планировалось ранее, а с 9:30 до 12:00 15 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки перенесли в связи со значительными осадками и невозможностью выполнения работ по кронированию деревьев возле контактной сети трамвая на Журавлевском спуске.Завтра, 15 июля, когда работы смогут выполнить, трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская».