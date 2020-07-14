Получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО позволит углубить взаимодействие Киева с военным блоком. Следующим шагом должно быть получение Плана действий по членству.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, это не конечная цель евроатлантической интеграции страны.Глава МИД считает, что следующим шагом в отношениях с Североатлантическим альянсом должно быть получение Плана действий по членству – дорожной карты по вступлению страны в НАТО. А не, например, получение статуса основного партнера США вне НАТО.- Я думаю, что следующий шаг в отношениях с НАТО должен быть План действий по членству. Это моя позиция как министра и мы должны сосредоточиться на достижении этой цели, – сказал Кулеба.Он напомнил о том, что Альянс еще в 2008 году взял на себя обязательства предоставить Украине этот документ.- Программа расширенных возможностей НАТО – это инструмент, который позволит нам углубить взаимодействие, создать новые возможности для укрепления наших вооруженных сил, разведки. Но в плане интеграции следующий шаг должен быть ПДЧ, – подчеркнул министр.