Харьковчане, у которых возникли проблемы, связанные с ночной стихией и требующие безотлагательного решения, могут рассчитывать на помощь городской власти.

В своем Telegram-канале Харьковский городской голова Геннадий Кернес указал номер тел.:, на который могут звонить горожане.Мэр также сообщил, что во время сильных осадков городские службы сработали слаженно, и никаких серьезных аварий или происшествий зафиксировано не было. Все предприятия жизнеобеспечения Харькова работают в штатном режиме.«Минувшей ночью в Харькове выпало 90 мм осадков. Такого стихийного бедствия наш город не видел с 1881 года. Нечто подобное было в 1995 году, когда вследствие ливней случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Вчерашняя стихия разрушила дороги, тротуары и т. д. Список объектов, требующих ремонта, известен. Все будет восстановлено и приведено в надлежащее состояние», - отметил Геннадий Кернес.