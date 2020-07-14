По состоянию на 14 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 960 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 218 подозрений на COVID-19, из которых 2 724 случая подтверждено. Под подозрением остается 183 человека, из них 175 - жители Харькова. Также за это время 1 484 пациента выздоровели, 111 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 июля в Украине подтвержден 54 771 случай COVID-19, 27 154 человека выздоровели, 1412 - умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 новых случаев.