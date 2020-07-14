В Украине растет заболеваемость коронавирусом, и на осень система здравоохранения будет готовиться к худшему варианту, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» Максим Степанов.

– У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний есть рост. Мы находимся в пандемии, – еще раз напомнил министр. – Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы быть способными оказывать медицинскую помощь всем без исключения.Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, реальное количество больных коронавирусом в нашей стране может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования.