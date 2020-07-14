Движение транспорта по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, будет запрещено с 8:00 15 июля до 24:00 20 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Академика Павлова.На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим ул. Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Бучмы, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Героев Труда и др.В связи с этим, с 8:00 15 июля до 24:00 20 августа автобусы №212э, 266э изменят маршруты и конечные остановки:- ул. Героев Труда - ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи», конечная остановка автобуса №208э);в обратном направлении:- ул. Героев Труда и далее по маршруту.