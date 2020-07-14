Луна и Парижан – в этом году родители новорожденных малышей демонстрируют просто чудеса изобретательности. Какими именами называют новорожденных в нашем регионе чаще всего, а какие можно отнести к разряду экзотических?

Как сообщили «Вечернему Харькову» в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, самыми распространенными именами, которые присваивали девочкам в первом полугодии 2020 года, стали София, Мария-Виктория, Анастасия, Ева, Елизавета, Вероника, Анна. Мальчиков же в основном называли Максимом, Иваном, Матвеем, Дмитрием, Александром, Богданом, Артемом, Егором.Среди редких имен, которые доставались девочкам, – Радамира, Луна, Фуджи, Квитослава, Лада, Юнона, Тараф, Бао Ви, Миа, Клео, Радха, Ясмина, Шумана, Милана, Афина, Паулина, Нок-Ань, Яснамира, Мирабелла, Димитра, Дильфура, Мишель, Генриетта, Азель, Стела, Эллина, Лия-Юлианна, Радила, Дамира, Альвина.Мальчикам же давали такие экзотические имена, как Салахаддин, Сулейман, Физум, Эмиль, Светодар, Эльдар, Юсиф, Рустхан, Данислав, Киану, Томирлан, Яхья, Оскар, Парижан, Ратибор, Вист Ань, Леануру, Милан, Умар, Мустафа.Между тем на территории Украины Луна оказалась довольно-таки востребованным девичьим именем.Итак, самыми популярными именами в этом году стали Артем и Софья. Также, по данным Минюста, родители отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий. Среди девичьих имен довольно популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна. Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.В 2019 году, по информации Минюста, среди редких имен, которыми называли украинцев, были Фея и Ангел, Золушка и Граф.