13 июля в Харькове прошел ливень. За несколько часов выпало рекордное количество осадков.

Вследствие неблагоприятных погодных условий 13 и 14 июля в дежурную часть ГСЧС начала поступать информация от населения города Харькова, о том, что в результате ливня начало подтапливать дворы частных домовладений.К месту происшествия были направлены отделения для откачки воды из придомовых территорий Ново Баварского, Основянского, Немышлянская, Индустриального и Киевского районов города Харькова.Спасатели откачали около 3000 м3 воды.Всего, по словам пресс-службы ГСЧС, привлекалось к работам 27 человек и 9 единиц техники ДСНС.Оказания помощи населению продолжается.