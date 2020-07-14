Родственник женщины, которая сначала убила собственного ребенка, а потом покончила с собой, агрессивно воспринял приезд съемочной группы регионального телеканала.

Как сообщают журналисты АТН, происшествие произошло во время съемки репортажа с места трагедии на Новой Баварии, где накануне вечером женщина убила своего 10-летнего сына, а потом свела счеты с жизнью, оставив предсмертную записку.Родственник женщины агрессивно отреагировал на приезд съемочной группы. Сначала мужчина отобрал у оператора телеканала штатив, начал бросаться на припаркованный рядом автомобиль, у которого оторвал дверные ручки, а затем в съемочную группу полетели камни.