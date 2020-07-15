В нынешнем году абитуриенты, как и раньше, будут подавать документы на поступление в университеты онлайн. Однако, в отличие от прошлого года, весь процесс начнется на месяц позже. Ведь карантин из-за пандемии Covid-19 изменил весь график вступительной кампании. Выпускники растеряны и не знают, чего ожидать. Центр общественного мониторинга и контроля ознакомил с деталями поступления.

Подача документов онлайн

Льготы и квоты для поступающих

Все на месяц позже

В последние годы обязательным условием для участия во вступительной кампании является регистрация личного электронного кабинета абитуриента на портале ez.osvitavsim.org.ua. В этом году действуют такие же правила. Нынешние абитуриенты тоже должны подавать электронные заявления онлайн.Новацией этого года является то, что поступающие могут подавать результаты внешнего независимого оценивания за последние четыре года – 2017-й, 2018-й, 2019-й и 2020-й. Исключением является сертификат по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский), где засчитываются результаты последних трех лет – 2018-го, 2019-го, 2020-го. Результаты ВНО разных лет можно комбинировать, выбрав лучший балл по предмету.Абитуриенты могут подать одновременно пять заявлений на госзаказ, определив их приоритетность. Если они имеют вступительные льготы, то должны отметить это в каждом заявлении. На контрактную форму обучения количество заявок не ограничено.В электронном заявлении поступающие должны указать номер, пин-код и год получения сертификата ВНО, серию и номер документа о полном общем среднем образовании и средний балл приложения к школьному аттестату. Сканированные копии аттестата вместе с фотографиями (3х4 см) следует загрузить в электронный кабинет.Если абитуриент не может зарегистрировать электронный кабинет или имеет льготы, то подает бумажные версии документов. Конкретные случаи можно уточнить на сайте или горячей линии МОН (0800 50 45 70).В этом году будут действовать три балансирующие коэффициенты – региональный (зависит от региона), отраслевой (1,03 на инженерно технические и естественно-математические специальности) и сельский (1,02). Территориальные льготы должны быть подтверждены документом о регистрации. Соответствующее копию следует добавить в личный е-кабинет.Для ряда абитуриентов действуют льготные условия поступления. В частности, лиц с инвалидностью вузы могут зачислять по результатам собеседования. Сирот и участников боевых действий университеты могут принимать по результатам вступительных экзаменов.Также без ВНО могут поступать жители оккупированных Донбасса и Крыма. Верховная Рада приняла соответствующий закон 3 июля, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Согласно закону, абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса будут проходить конкурс в рамках своей квоты. Для крымчан она действовала раньше (квота-2), а для поступающих из оккупированного Донбасса ее должны ввести.Как отметили в МОН, абитуриенты с временно оккупированных территорий будут сдавать экзамены по истории Украины, украинскому языку и литературе, а также экзамен по выбранной специальности. Они могут подать документы в 105 университетов. Список заведений, а также другая полезная информация размещены на сайте vstup-prosto.com.Согласно информации Министерства образования и науки, до 1 августа абитуриенты должны зарегистрироваться в личных электронных кабинетах. Уже 13 августа в личном кабинете поступающего появится возможность подать электронное заявление в избранный вуз. Если выпускники поступают по результатам ВНО, то смогут сделать это до 18 часов 22 августа. Если же абитуриенты выбрали специальности, которые предусматривают вступительные экзамены или творческий конкурс, им следует быть внимательными. Ведь эти экзамены запланированы с 1 по 12 августа, а подача документов на соответствующие специальности продлится только до 18 часов 16 августа.Первые списки зачисленных появятся уже 20 августа. В них попадут те, кто прошел собеседование, а также поступающие из аннексированного Крыма. А через неделю, 27 августа, будет опубликован список остальных абитуриентов, которые попали на бюджетное обучение.Стоит заметить, что в этом году минимальный проходной балл на бюджет – 125 баллов. При этом на отдельные специальности он выше. Для направлений «Фармация», «Промышленная фармация» необходимо иметь не менее 130 баллов. На «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения» – не менее 140 баллов.Университеты будут принимать оригиналы документов от абитуриентов до 31 августа включительно. Зачисление на бюджет закончится 5 сентября, а на контракт – 30 сентября. Учебный год в вузах должен начаться 15 сентября. В этом году МОН оказывает консультативную поддержку по всем вопросам поступления. Актуальная информация о кампании собрана в группе «Вступ 2020» в Facebook. Ответ на насущные вопросы можно также получить, написав по электронному адресу: vstup2020@mon.gov.ua.