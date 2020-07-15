Министерство охраны здоровья начало тестировать электронные больничные, запуск которых ранее отложили из-за пандемии коронавируса. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года, и при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения.

Для начала запущена упрощенная модель электронного больничного, сообщил замминистра охраны здоровья по вопросам цифровизации Ярослав Кучер. В Пенсионном фонде разработали специальный веб-интерфейс на сайте, куда врач может с помощью электронной цифровой подписи вносить данные о пациенте. Далее эта информация будет автоматически предоставляться всем службам. Минздрав до 10 июля принимал формы регистрации от соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании системы.Другую модель электронных больничных введут в систему e-Health. Электронные больничные в этой системе должны заработать в начале 2021 года, когда будет готова электронная база пациентов.– Врач сможет выписывать электронные больничные с минимальным количеством действий. Для предприятий обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения, – утверждают в Минздраве.