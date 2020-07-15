Регулярные проверки родинок у врача помогают вовремя выявить меланому – рак кожи, отличающийся агрессивным развитием. Онколог, кандидат медицинских наук Игорь Синельников сообщил, кому и как часто нужно проходить подобное освидетельствование.

По словам специалиста, необходимость таких осмотров у врача зависит от типа кожи, количества образований, наследственности.Люди, имеющие светлую кожу с умеренном количеством родинок, должны посещать дерматолога раз в год, подсказал Синельников. Но отдельным категориям граждан нужно проверяться на меланому чаще.- Если у вас много родинок, кто-то из ваших родственников сталкивался с раком кожи или у вас есть аномальные, так называемые диспластические невусы, обследоваться нужно минимум раз в полгода или каждые три месяца, - порекомендовал онколог.Он уточнил, что эти ориентиры достаточно общие, конкретную частоту проверок должен определять медик при первичном осмотре. Пациентам, имеющим высокий риск развития меланомы, могут провести картирование кожи, составить паспорт родинок. Он поможет лучше отслеживать возможные дальнейшие изменения невусов, появление новых.Специалист подчеркнул, что рак кожи лучше поддается лечению, будучи выявленным на ранней стадии. Следование вышеназванным правилам может помочь спасти человеку жизнь.