В матче 23-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Металлист 1925» проиграл на выезде «Минаю» с минимальным счетом – 1:0. Встреча состоялась в селе Минай Ужгородского района Закарпатской области. Это первое поражение харьковской команды после возобновления чемпионата.

Напомним, в матче 21-го тура в конце июня харьковчане разгромили на выезде «Черкащину» со счетом 4:1. А 4 июля в матче 22-го тура «Металлист 1925» принимал «Горняк-спорт» из Горишних плавней. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.Матч с «Минаем» в Закарпатье обслуживал арбитр Дмитрий Бондаренко из Одессы, ему ассистировали судьи на линиях Александр Беркут из Сум и Владимир Дорошенко из Житомира.Счет был открыт в начале второго тайма — единственный гол в этой встрече на 57-й минуте забил футболист «Миная» Петр Стасюк.– Мы приехали играть в футбол, мы хотим исповедовать атакующий стиль, выход из защиты через пас. Краткий или средний, но не длинными передачами на нападающего. Мы в это не играем, это не наш стиль, – сказал после матча тренер "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий. – У нас сегодня не получилось забить, хотя моменты для этого были. На второй минуте Дмитренко вышел один на один, соперника спас Попович. Во втором тайме были опасные прострелы с правого фланга, нападающие не успевали их замкнуть. Моменты у нас были, но для победы или ничьей надо их реализовывать, если нет – результата не будет. В целом качество игры было на хорошем уровне. Мы боролись за каждый мяч. Никто не хотел уступать, играли две команды, претендующие на высокие позиции в турнирной таблице.Накал страстей был стол высок, что в конце концов не выдержали нервы у наставника харьковчан Андрея Демченко, который получил красную карточку за чрезмерные эмоции.– Это все эмоции, бушующие во время игры. Человек волнуется, хочет, чтобы его команда играла и забивала, – поясняет Евгений Писоцкий. – Он пытается гнать ребят вперед. Не буду говорить, ведь все и так понимают, почему эти две желтые произошли.Таким образом, "Минай" второй раз в сезоне победил харьковскую команду и, набрав 44 балла, сравнялся с «Металлистом 1925» и «Ингульцом». Лидирует в таблице «Агробизнес», у которого на два балла больше и на одну игру меньше.В 24-м туре 14 июля харьковчане на домашней арене сыграют с краматорским «Авангардом».