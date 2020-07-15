На следующей неделе Кабмин решит вопрос о продлении карантина еще на один месяц.

Об этом пишет издание "РБК Украина", ссылаясь на свои источники."Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Примерно на месяц", - сообщил источник.Как известно, в Украине карантин ввели еще в марте из-за пандемии коронавируса. Сейчас в стране действует адаптивный карантин.17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения.В Минздраве поручили больницам готовиться ко второй и третьей волне COVID-19, которые ожидаются с наступлением осенних холодов.