На следующей неделе Кабмин решит вопрос о продлении карантина еще на один месяц.Об этом пишет издание "РБК Украина", ссылаясь на свои источники.
"Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Примерно на месяц", - сообщил источник.
Как известно, в Украине карантин ввели еще в марте из-за пандемии коронавируса. Сейчас в стране действует адаптивный карантин.
17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения.
В Минздраве поручили больницам готовиться ко второй и третьей волне COVID-19, которые ожидаются с наступлением осенних холодов.