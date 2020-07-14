Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во вторник, 14 июля.

«Это был год колоссального обмана людей со стороны президента Зеленского и правящего большинства в парламенте. Вопросы завершения войны на востоке страны, борьбы с бедностью, социальной поддержки – всё это осталось на бумаге. И президент Зеленский, и парламентское большинство не выполнили свои предвыборные обещания», – отметил Юрий Бойко.

По его словам, вместо решения вопросов, которые действительно являются важными для людей и страны, парламент и правительство сосредоточились на своих личных интересах. «В условиях экономического кризиса Верховная Рада принимает чисто лоббистский законопроект о легализации казино. Распродается земля и стратегические предприятия. При этом люди и бизнес не получают никакой поддержки, система социальной защиты разрушена, а медицина и образование продолжают подвергаться разрушительным экспериментам», – подчеркнул оппозиционный политик.

Фракция ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ выступает категорически против такой политики.

«Позиция нашей фракции абсолютно четкая: какое-либо внеочередное заседание парламента должно иметь одну цель. Первое – смена правительства. Правительство должно уйти в отставку, потому что оно перепутало приоритеты. И второе – принятие законопроектов, которые помогут нашим людям пережить эти сложные времена. Всё остальное, что выносится на внеочередные заседания, на которых настаивает президент, – это издевательство над народом Украины. И в этом балагане мы участвовать не будем!» – акцентировал Юрий Бойко.