Харьковский областной лабораторный центр опубликовал список пляжей, исследование которых установило наличие в водоемах опасных для здоровья бактерий.

городской пляж города Изюм, река Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр);

Безлюдовское водохранилище, город Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр);

Алексеевский лугопарк, река Лопань, город Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр);

пляж «Змиев жилье», река Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек больше 240 000 при норме не более 5000 на литр).

Так, по состоянию на 13 июля, в список таких пляжей попали: