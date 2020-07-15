Харьковский областной лабораторный центр опубликовал список пляжей, исследование которых установило наличие в водоемах опасных для здоровья бактерий.

Так, по состоянию на 13 июля, в список таких пляжей попали:

  • городской пляж города Изюм, река Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр);
  • Безлюдовское водохранилище, город Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр);
  • Алексеевский лугопарк, река Лопань, город Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр);
  • пляж «Змиев жилье», река Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек больше 240 000 при норме не более 5000 на литр).





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