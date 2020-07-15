Женщина требовала взятку в размере 12 000 гривен и 700 долларов США за предоставление медицинского заключения о непригодности к военной службе

Как сообщает пресс-служба ГУНП, полицейские установили, что гражданин 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат. 11 июня он прибыл в больницу для прохождения медицинского осмотра, где прием призывников к военной службе осуществлялся лично главным врачом учреждения. Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь "решить вопрос" за вознаграждение в сумме 12 000 гривен и 700 долларов США.Деньги злоумышленница получала двумя траншами. 14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов США.Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)