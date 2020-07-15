Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко 15 июля возобновляет обслуживание посетителей по летнему графику.

Как сообщили в учреждении, при посещении библиотеки необходимо пройти температурный скрининг и иметь защитную маску. Кроме того, читатели обязаны придерживаться дистанции в 1,5 м. Также все посетители учреждения будут обеспечены дезинфицирующими средствами.Залы библиотеки им. Короленко с понедельника по среду работают с 11:00 до 19:00, с четверга по субботу - с 9:00 до 17:00, воскресенье - выходной.В учреждении отмечают, что с целью предотвращения скопления посетителей читатели могут воспользоваться информационно-библиотечными услугами в удаленном режиме.