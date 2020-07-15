Ремонтные работы проводятся в одном из районов города. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.

Сотрудники КП «Харьковводоканал» 15 июля проводят ремонтные работы, в связи с чем водоснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:ул. Волонтерская (Социалистическая), 68, 68-а, 70, 70-а, 71, 72, 72-а, пер. Чередниченковский, 7, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (п. №5, спаренный стояк), ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 14.07.20 г.; ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15.07.20 г.