Кабачки являются одним из самых дешевых продуктов в Украине. При этом такой доступный овощ очень полезен. Он необходимым для работы сердца, мозга, мышц и печени, к тому же легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника. Предлагаем несколько интересных блюд из кабачков.

Паста из кабачков с авокадо и имбирем

Запеченные кабачки в беконе

Шашлычки из кабачков, цветной капусты и феты

Хрустящие шарики из кабачков с сыром

Приготовить закуски можно из обычных или желтых кабачков, а также из цукини. Из крупных и зрелых удаляйте семечки, они достаточно твердые и могут испортить вкус блюда. Если для рецепта нужны целые кабачки, старайтесь брать молодые плоды, рекомендует Lifehacker.Ингредиенты:– 1 цукини;– 0,5 авокадо;– 1 кусочек имбиря (длиной примерно 1 см);– 1 зубчик чеснока;– 4 ложки кунжутной пасты (тахини);– 4 ложки лимонного сока;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 0,5 чайной ложки соли;– 1 щепотка красного перца — опционально;– 3 веточки петрушки — опционально.Приготовление: очищенные цукини и авокадо нарежьте небольшими кусочками. Имбирь и чеснок накрошите. Соедините ингредиенты с тахини, лимонным соком, маслом и солью. Взбейте блендером, чтобы получилась однородная масса. Посыпьте красным перцем и измельченной петрушкой.Ингредиенты:– 4 кабачка;– соль и перец — по вкусу;– 16 кусочков бекона;– 1 чайная ложка растительного масла.Приготовление: кабачки нарежьте длинными кусочками средней толщины. Посолите, поперчите и заверните каждый в бекон. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на нее заготовки. Запекайте в разогретой до 220 °С духовке примерно 30–35 минут.Ингредиенты:– 4–5 кабачков;– 1 небольшая головка цветной капусты;– 2 маленькие луковицы;– 1–2 столовые ложки растительного масла;– соль и перец — по вкусу;– 50–70 г сыра фета.Приготовление: кабачки натрите тонкими ломтиками на терке-шинковке. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия. Каждую луковицу нарежьте на 4–8 частей. Сложите все в миску, полейте маслом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.Деревянные шпажки (8–10 штук) на 20 минут оставьте в миске с прохладной водой. Нанижите овощи на палочки и выложите в форму для запекания. Духовку разогрейте до 180 °С. Запекайте овощи, пока они не станут мягкими, примерно 10–12 минут. После переложите на тарелку и посыпьте раскрошенным сыром.Ингредиенты:– 80– 100 г сыра;– 1 небольшой кабачок;– 150 г панировочных сухарей;– 2 яйца;– 1 чайная ложка сушеного чеснока;– 1 чайная ложка сушеного базилика;– 1 чайная ложка соли;– 1– 2 столовые ложки растительного масла.Приготовление: сыр натрите на средней терке. Кабачки нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с панировочными сухарями, сыром, яйцами, чесноком, базиликом и солью. Сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный промасленным пергаментом. Готовьте в духовке при температуре 180 °С примерно 20–25 минут.