Кабачки являются одним из самых дешевых продуктов в Украине. При этом такой доступный овощ очень полезен. Он необходимым для работы сердца, мозга, мышц и печени, к тому же легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника. Предлагаем несколько интересных блюд из кабачков.Приготовить закуски можно из обычных или желтых кабачков, а также из цукини. Из крупных и зрелых удаляйте семечки, они достаточно твердые и могут испортить вкус блюда. Если для рецепта нужны целые кабачки, старайтесь брать молодые плоды, рекомендует Lifehacker.
Паста из кабачков с авокадо и имбирем
Ингредиенты:
– 1 цукини;
– 0,5 авокадо;
– 1 кусочек имбиря (длиной примерно 1 см);
– 1 зубчик чеснока;
– 4 ложки кунжутной пасты (тахини);
– 4 ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 щепотка красного перца — опционально;
– 3 веточки петрушки — опционально.
Приготовление: очищенные цукини и авокадо нарежьте небольшими кусочками. Имбирь и чеснок накрошите. Соедините ингредиенты с тахини, лимонным соком, маслом и солью. Взбейте блендером, чтобы получилась однородная масса. Посыпьте красным перцем и измельченной петрушкой.
Запеченные кабачки в беконе
Ингредиенты:
– 4 кабачка;
– соль и перец — по вкусу;
– 16 кусочков бекона;
– 1 чайная ложка растительного масла.
Приготовление: кабачки нарежьте длинными кусочками средней толщины. Посолите, поперчите и заверните каждый в бекон. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на нее заготовки. Запекайте в разогретой до 220 °С духовке примерно 30–35 минут.
Шашлычки из кабачков, цветной капусты и феты
Ингредиенты:
– 4–5 кабачков;
– 1 небольшая головка цветной капусты;
– 2 маленькие луковицы;
– 1–2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец — по вкусу;
– 50–70 г сыра фета.
Приготовление: кабачки натрите тонкими ломтиками на терке-шинковке. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия. Каждую луковицу нарежьте на 4–8 частей. Сложите все в миску, полейте маслом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Деревянные шпажки (8–10 штук) на 20 минут оставьте в миске с прохладной водой. Нанижите овощи на палочки и выложите в форму для запекания. Духовку разогрейте до 180 °С. Запекайте овощи, пока они не станут мягкими, примерно 10–12 минут. После переложите на тарелку и посыпьте раскрошенным сыром.
Хрустящие шарики из кабачков с сыром
Ингредиенты:
– 80– 100 г сыра;
– 1 небольшой кабачок;
– 150 г панировочных сухарей;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка соли;
– 1– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление: сыр натрите на средней терке. Кабачки нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с панировочными сухарями, сыром, яйцами, чесноком, базиликом и солью. Сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный промасленным пергаментом. Готовьте в духовке при температуре 180 °С примерно 20–25 минут.