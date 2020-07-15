В первом полугодии 2020 года крупные предприятия Харьковской области заплатили в государственный бюджет более 14 млрд. грн. налогов.Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,1 млрд. грн. (или на 8,5%).
В госбюджет поступило:
- 6,1 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 22,2%);
- 1 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (в 2,7 раз);
- 4,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;
- 1,8 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;
- 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 10,3%).
Больше всех с начала года уплатили:
- ЧАО "Филип Моррис Украина;
- Южная железная дорога;
- АК "Харьковоблэнерго";
- АО "Турбоатом";
- "Харьковская ТЕЦ-5";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- ООО "ЛВЗ "Прайм";
- АО "Трест Жилстрой – 1".