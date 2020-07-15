В первом полугодии 2020 года крупные предприятия Харьковской области заплатили в государственный бюджет более 14 млрд. грн. налогов.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,1 млрд. грн. (или на 8,5%).В госбюджет поступило:- 6,1 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 22,2%);- 1 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (в 2,7 раз);- 4,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;- 1,8 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;- 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 10,3%).Больше всех с начала года уплатили:- ЧАО "Филип Моррис Украина;- Южная железная дорога;- АК "Харьковоблэнерго";- АО "Турбоатом";- "Харьковская ТЕЦ-5";- КП "Харьковские тепловые сети";- ООО "ЛВЗ "Прайм";- АО "Трест Жилстрой – 1".