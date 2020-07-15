Украине следует сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, чтобы достичь полной оперативной совместимости с НАТО, и претендовать на членство в Альянсе, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

- Фокус Украины должен быть сегодня на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства. У нас есть советники, которые работают ежедневно с коллегами в институциях Украины, и также есть диалог на высоком уровне, - рассказал Винников в эфире «Украинского радио» 14 июля.Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.Особое внимание Винников уделил имплементации закона "О национальной безопасности Украины", принятого в 2018 году.- Мы активно работаем с Верховной Радой Украины, также с исполнительной властью, чтобы поддержать процесс имплементации этого закона. Это включает в себя также реформу Службы безопасности Украины, реформу сектора разведки, принятие законопроекта "О государственной тайне" и "О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки", а также реформу оборонно-технического комплекса, - отметил дипломат.Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна провести комплексные реформы еще и в экономической сфере, добавил он.- Для бизнеса очень важно, чтобы в Украине работала судебная система, чтобы инвестор был защищен, - подытожил Винников.Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении поправки в закон "Об обороне Украины", включив в него понятия "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО", "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО", "орган военной стандартизации" и их толкования.В декабре 2016 года Генеральный штаб ВСУ завершил разработку Государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, которая предусматривает переход украинской армии к полной взаимосовместимости с силами НАТО.