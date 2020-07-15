По состоянию на 15 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2007 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 293 подозрения на COVID-19, из которых 2 787 случаев подтверждено. Под подозрением остается 179 человек, из них 170 - жители Харькова. Также за это время 1 515 пациентов выздоровели, 111 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июля в Украине подтверждено 55 607 случаев COVID-19, 28 131 человек выздоровел, 1 427 - умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 новых случаев.