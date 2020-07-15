Лидер по количеству безработных, которым выплачивают соцпомощь во время карантина - Львовская область. Второе место занимает Харьковская область.

По состоянию на 14 июля по программе помощи по частичной безработице в центры занятости подали более 197 тысячи пакетов документов. Уже принято более 175 тысяч решений о назначении выплат 326 тысячам сотрудников (153 тысячи из них - физические лица-предприниматели). Харьковская область занимает второе место по количеству таких решений (24 723 решения), - сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.На первом месте - Львовская область, где приняли 34 875 положительных решений о назначении помощи по частичной безработице. В пятерку лидеров, кроме Харьковской области, входят Ивано-Франковская (17 155 решений), Донецкая (16 858 решений), Черновицкая (16 723 решения) и Сумская области (16 340 решений).Как сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, большинство обратившихся за помощью по частичной безработице - физические лица-предприниматели. Из 197 тысяч заявок 171 тысяча поступила именно от них. В Министерстве говорят: сегодня ситуация с безработицей в Украине стабилизировалась."Количество зарегистрированных безработных вышла на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей не превышает отметку в почти 517 тысяч лиц, из которых 432,9 тысячи лиц уже получают помощь по безработице", - отметили в Министерстве.Однако в Харьковской области количество людей, которые потеряли заработок во время карантина и ищут работу, растет. По словам директора департамента социальной защиты населения Харьковской областной государственной администрации Юрия Шпараги, таких на сегодняшний день более 50 тысяч.